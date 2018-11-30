"Динамо" победило "Астану" и пробился в плей-офф Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Казахстанская “Астана” в 5-м туре Лиги Европы принимал киевское “Динамо” в рамках встречи лидеров квартета К, передает корреспондент УНН.
После несколько невнятного старта на искусственном поле “Астаны Арены” гол на 29 минуте помог “бело-синим” выровнять положение.
Че Че отдал передачу на Виктора Цыганкова, который одним касанием пяткой эффектно переправил мяч на Веньямин Вербича.
Новоиспеченный капитан словенской сборной сумел дотянуться до мяча и пробил из-под ног защитника. Больше забитых мячей в матче не произошло — 0:1.
Примечательно, что в другом противостоянии группы К французский “Ренн” оказался сильнее “Яблонец” 1:0.
Отметим, что “Динамо” с 11 очками гарантировало себе первое место квартета, ведь даже в случае победы “Астаны” (8) в заключительном туре, команда Хацкевича имеет лучшие результаты в очных матчах с казахами. В “Ренна” — 6 баллов, в “Яблонец” — 2.
Добавим также, в шестом туре киевляне будут принимать “Яблонец” 13 декабря.