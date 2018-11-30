"Динамо" перемогло "Астану" та пробилося в плей-оф Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Казахстанська “Астана” у 5-му турі Ліги Європи приймало київське “Динамо” в рамках зустрічі лідерів квартету К, передає кореспондент УНН.
Після дещо невиразного старту на штучному полі “Астани Арени” гол на 29 хвилині допоміг “біло-синім” вирівняти становище.
Че Че віддав передачу на Віктора Циганкова, який одним дотиком п’ятою ефектно переправив м’яч на Веньяміна Вербича.
Новоспечений капітан словенської збірної зумів дотягнутися до м’яча і пробив з-під ніг захисника. Більше забитих м’ячів у матчі не сталося — 0:1.
Примітно, що в іншому протистоянні групи К французький “Ренн” виявився сильнішим за “Яблонець” 1:0.
Відзначимо, що “Динамо” з 11 очками гарантувало собі перше місце квартету, адже навіть у випадку перемоги “Астани” (8) у заключному турі, команда Хацкевича має кращі результати в очних матчах з казахами. У “Ренна” — 6 балів, у “Яблонеця” — 2.
Додамо також, у шостому турі кияни прийматимуть “Яблонець” 13 грудня.