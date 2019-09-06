"Динамо" объявило заявку на групповой этап Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Вице-чемпион Украины по футболу “Динамо” подало заявку на участие в групповом этапе Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В заявке попали 24 игрока:
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко;
Защитники: Сидклей, Никита Кравченко, Иосиф Пиварич, Карлос Самбрано, Никита Бурда, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Томаш Кендзера;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Миккель Дуелунд;
Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригес, Артем Беседин.
Добавим также, на групповом этапе Лиги Европы “Динамо” стартует домашним поединком против “Мальме” 19 сентября.
Напомним, защитник сборной Польши Томаш Кендзера рассказал о нынешнем состоянии дел в киевском “Динамо” и о желании перейти в будущем в более сильный чемпионат.