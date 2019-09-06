"Динамо" оголосило заявку на груповий етап Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Віце-чемпіон України з футболу “Динамо” подало заявку на участь в груповому етапі Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
До заявки потрапило 24 гравці:
Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко;
Захисники: Сідклей, Микита Кравченко, Йосип Піваріч, Карлос Самбрано, Микита Бурда, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Томаш Кендзьора;
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Мохаммед Кадірі, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Карлос де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Міккель Дуелунд;
Нападники: Фран Соль, Жерсон Родрігес, Артем Бесєдін.
Додамо також, на груповому етапі Ліги Європи “Динамо” стартуватиме домашнім поєдинком проти “Мальме” 19 вересня.
Нагадаємо, оборонець збірної Польщі Томаш Кендзьора розповів про нинішній стан справ в київському “Динамо” та про бажання перейти в майбутньому в більш сильніший чемпіонат.