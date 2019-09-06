Легіонер “Динамо” виразив бажання продовжити кар’єру в більш сильному чемпіонаті
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Оборонець збірної Польщі Томаш Кендзьора розповів про нинішній стан справ в київському “Динамо” та про бажання перейти в майбутньому в більш сильніший чемпіонат, повідомляє УНН з посиланням на “PolstatSport”.
“Я добре прогресую в „Динамо“. Перехід з „Леха“ в „Динамо“ був великим кроком у моїй кар’єрі, але я сподіваюся, що це не останній клуб, в якому я буду грати за кордоном, і коли-небудь я перейду в сильніший клуб і лігу. Хотів би поїхати в Англію, Італію або Німеччину. Думаю, що я готовий грати на такому рівні, і бажаю скористатися такою можливістю”, — розповів Кендзьора.
Минулого сезону Кендзьора провів у складі “біло-синіх” 43 матчі в яких забив 4 голи, віддав 4 асисти і отримав 9 жовтих карток та одну червону.
Відзначимо, що в найближчих матчах збірна Польщі із Кендзьорою буде протистояти Словенії та Австрії в рамках відбору до Євро-2020.