Легионер "Динамо" выразил желание продолжить карьеру в более сильном чемпионате
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Защитник сборной Польши Томаш Кендзера рассказал о нынешнем положении дел в киевском “Динамо” и о желании перейти в будущем в более сильный чемпионат, сообщает УНН со ссылкой на “PolstatSport”.
“Я хорошо прогрессирую в „Динамо“. Переход с „Леха“ в „Динамо“ был большим шагом в моей карьере, но я надеюсь, что это не последний клуб, в котором я буду играть за границей, и когда-нибудь я перейду в более сильный клуб и лигу. Хотел бы поехать в Англию, Италию или Германию. Думаю, что я готов играть на таком уровне, и желаю воспользоваться такой возможностью”, — рассказал Кендзера.
В прошлом сезоне Кендзера провел в составе “бело-синих” 43 матча в которых забил 4 гола, отдал 4 ассиста и получил 9 желтых карточек и одну красную.
Отметим, что в ближайших матчах сборная Польши с Кендзером будет противостоять Словении и Австрии в рамках отбора к Евро-2020.