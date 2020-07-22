"Динамо" объявило подготовительный план перед стартом нового сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Киевское "Динамо" опубликовало подготовительно-тренировочный план перед стартом сезона 2020-21 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
Отпуск для футболистов продлится 10 дней. Команда соберется вместе 30 июля. Подготовка к новому сезону будет проходить в Киеве, а именно — на загородной клубной базе “Динамо” в Конча-Заспе и продлится примерно три недели.
Старт сезона 2020/2021 годов предварительно запланирован на 22-е августа, но эту дату еще должен утвердить исполком УАФ.
Напомним, что по итогам сезона УПЛ “Динамо” заняло второе место и уволило главного наставника команды Михайличенко.