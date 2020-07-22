"Динамо" оголосило підготовчий план перед стартом нового сезону

Відпустка для футболістів триватиме 10 днів. Команда збереться разом 30-го липня. Підготовка до нового сезону проходитиме у Києві, а саме — на заміській клубній базі “Динамо” у Кончі-Заспі та триватиме приблизно три тижні.

Старт сезону 2020/2021 років попередньо запланований на 22-ге серпня, але цю дату ще має затвердити виконком УАФ.

Нагадаємо, що за підсумками сезону УПЛ “Динамо” зайняло друге місце та звільнило головного наставника команди Михайличенка.