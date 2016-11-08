Участки на выборах президента открылись в 17 штатах США

Голосование недавно стартовало во Флориде, штате Делавэр, Джорджия, Иллинойс, Луизиана, Массачусетс, Мэриленд, Мичиган, Миссури, Нью-Гемпшир, Пенсильвания, Род-Айленд, Южная Каролина и в части Теннесси.

Сейчас уже в семнадцати штатах открыты участки и идет голосование.

Напомним, последние исследования в США отдали Х.Клинтон 71% на победу .

Кандидатом от Демократической партии является бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон, от Республиканской партии - магнат Дональд Трамп.