Участки на выборах президента открылись в 17 штатах США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Участки на выборах президента США открылись уже в 17 американских штатах, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Голосование недавно стартовало во Флориде, штате Делавэр, Джорджия, Иллинойс, Луизиана, Массачусетс, Мэриленд, Мичиган, Миссури, Нью-Гемпшир, Пенсильвания, Род-Айленд, Южная Каролина и в части Теннесси.
Сейчас уже в семнадцати штатах открыты участки и идет голосование.
Напомним, последние исследования в США отдали Х.Клинтон 71% на победу .
Кандидатом от Демократической партии является бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон, от Республиканской партии - магнат Дональд Трамп.