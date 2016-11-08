Дільниці на виборах президента відкрилися у 17 штатах США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Дільниці на виборах президента США відкрилися вже у 17 американських штатах, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Голосування нещодавно стартувало у Флориді, штаті Делавер, Джорджія, Іллінойс, Луїзіана, Массачусетс, Меріленд, Мічиган, Міссурі, Нью-Гемпшир, Пенсильванія, Род-Айленд, Південна Кароліна і в частині Теннессі.
Наразі загалом у сімнадцяті штатах відкриті дільниці і йде голосування.
Нагадаємо, останні дослідження у США віддали Х.Клінтон 71% на перемогу.
Кандидатом від Демократичної партії є колишній державний секретар США Хілларі Клінтон, від Республіканської партії - магнат Дональд Трамп.