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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 41636 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129529 просмотра

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6 марта, 17:07 • 120720 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Дельцы из Крыма незаконно продали в Украине ювелирные украшения на более 50 млн грн

Дельцы из Крыма незаконно продали в Украине ювелирные украшения на более 50 млн грн

Киев  •  УНН

 • 16368 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Правоохранители блокировали незаконный ввоз ювелирных изделий с территории временно аннексированного Российской Федерацией Крыма. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, группа дельцов с полуострова организовала изготовление ювелирных изделий. Затем злоумышленники через КПВВ “Чонгар” переправляли продукцию на территорию подконтрольную украинской власти. Ювелирные изделия реализовывали под видом товаров произведенных в “материковой” Украине в торгово-развлекательных центрах по всей территории страны без уплаты налогов и обязательных отчислений в государственный бюджет.

В Киеве правоохранители обнаружили подпольный склад, на котором аккумулировались готовые к продаже ювелирные изделия, вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов уголовного производства.

В течение 2015-2019 годов, по предварительным оценкам, злоумышленники без уплаты обязательных отчислений в государственный бюджет реализовали ювелирную продукцию на сумму более 50 млн гривен.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов и сборов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в марте этого года в Киеве и Киевской области правоохранители в специализированных магазинах изъяли контрабанду ювелирных изделий из золота на 60 млн грн.

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