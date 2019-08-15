Дельцы из Крыма незаконно продали в Украине ювелирные украшения на более 50 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Правоохранители блокировали незаконный ввоз ювелирных изделий с территории временно аннексированного Российской Федерацией Крыма. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, группа дельцов с полуострова организовала изготовление ювелирных изделий. Затем злоумышленники через КПВВ “Чонгар” переправляли продукцию на территорию подконтрольную украинской власти. Ювелирные изделия реализовывали под видом товаров произведенных в “материковой” Украине в торгово-развлекательных центрах по всей территории страны без уплаты налогов и обязательных отчислений в государственный бюджет.
В Киеве правоохранители обнаружили подпольный склад, на котором аккумулировались готовые к продаже ювелирные изделия, вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов уголовного производства.
В течение 2015-2019 годов, по предварительным оценкам, злоумышленники без уплаты обязательных отчислений в государственный бюджет реализовали ювелирную продукцию на сумму более 50 млн гривен.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов и сборов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в марте этого года в Киеве и Киевской области правоохранители в специализированных магазинах изъяли контрабанду ювелирных изделий из золота на 60 млн грн.