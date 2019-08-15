Ділки з Криму незаконно продали в Україні ювелірні прикраси на понад 50 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Правоохоронці блокували незаконне ввезення ювелірних виробів з території тимчасово анексованого Російською Федерацією Криму. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, група ділків з півострова організувала виготовлення ювелірних виробів. Потім зловмисники через КПВВ “Чонгар” переправляли продукцію на територію підконтрольну українській владі. Ювелірні вироби реалізовували під виглядом товарів виготовлених у “материковій” Україні в торгово-розважальних центрах по всій території країни без сплати податків та обов’язкових відрахувань до державного бюджету.
У Києві правоохоронці виявили підпільний склад, на якому акумулювались готові до продажу ювелірні вироби, речі та документи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів кримінального провадження.
Упродовж 2015-2019 років, за попередніми оцінками, зловмисники без сплати обов’язкових відрахувань до державного бюджету реалізували ювелірну продукцію на суму понад 50 мільйонів гривень.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 (Ухилення від сплати податків і зборів), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в березні цього року у Києві та Київській області правоохоронці в спеціалізованих магазинах вилучили контрабанду ювелірних виробів із золота на 60 млн грн.