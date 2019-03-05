У столичних магазинах виявили 120 кг контрабандних золотих прикрас
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Києві та Київській області в спеціалізованих магазинах співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури вилучили контрабанду ювелірних виробів із золота на 60 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби України.
“На підставі ухвал суду проведено обшуки в спеціалізованих магазинах на території Києва та області, за результатами яких вилучено понад 27 тис. ювелірних виробів, загальною вагою близько 120 кг, орієнтовною вартістю 60 млн грн”, — йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в рамках проведення операції “Мережа” та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено місцевого підприємця, який здійснював ввезення в Україну з Туреччини ювелірних виробів із золота поза митним контролем.
“Надалі ювелірні вироби реалізовувалися кінцевим споживачам під відомою торговою маркою через мережу спеціалізованих магазинів, розташованих у Києві та області, а також через відповідний сайт у мережі Інтернет без відображення операцій з продажу в бухгалтерському та податковому обліку”, — йдеться в повідомленні.
Наразі вирішується питання стосовно передачі вилучених товарно-матеріальних цінностей на відповідальне зберігання до Державного сховища дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння. Триває слідство.
Нагадаємо, 3 березня вночі прикордонники не допустили незаконне переміщення контрабандних тютюнових виробів на суму понад 4 млн грн.