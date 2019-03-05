В столичных магазинах обнаружили 120 кг контрабандных золотых украшений
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Киеве и Киевской области в специализированных магазинах сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры изъяли контрабанду ювелирных изделий из золота на 60 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины.
"На основании постановлений суда проведены обыски в специализированных магазинах на территории Киева и области, по результатам которых изъято более 27 тыс. ювелирных изделий общим весом около 120 кг, ориентировочной стоимостью 60 млн грн", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в рамках проведения операции "Сеть" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины был установлен местный предприниматель, который осуществлял ввоз в Украину из Турции ювелирных изделий из золота вне таможенного контроля.
"В дальнейшем ювелирные изделия реализовывались конечным потребителям под известной торговой маркой через сеть специализированных магазинов, расположенных в Киеве и области, а также через соответствующий сайт в сети Интернет без отражения операций по продаже в бухгалтерском и налоговом учете", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о передаче изъятых товарно-материальных ценностей на ответственное хранение в Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней. Продолжается следствие.
Напомним, 3 марта ночью пограничники не допустили незаконное перемещение контрабандных табачных изделий на сумму более 4 млн грн.