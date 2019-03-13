ГФС отправила на проверку 395 сертификатов угля из России и Казахстана
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. С начала прошлого года Государственная фискальная служба Украины отправила на проверку 395 сертификатов угля из Российской Федерации и Республики Казахстан, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Как отмечает издание, за прошлый год и первые 2 месяца этого года таможнями ГФС было направлено на проверку в уполномоченные органы зарубежных стран 395 сертификатов о происхождении угольной продукции из России и Казахстана.
Отмечается, что страной происхождения товара считается та страна, на территории которой товар был полностью произведен или подвергнут достаточной переработке в соответствии с Таможенным кодексом.
"Частью второй статьи 43 Таможенного кодекса Украины установлено, что страна происхождения товара заявляется (декларируется) органа доходов и сборов путем представления оригиналов документов о происхождении товара", - добавили в ДФС.
По информации ведомства, по состоянию на 1 марта 2019 года 302 сертификата, выданные компетентными службами России и Казахстана, получили подтверждение достоверности.
Как сообщал УНН, больше угля везут в Украину из РФ.
Ранее сообщал, по словам Насалика, импортируемый из Беларуси уголь не добывается на оккупированных территориях Донбасса.