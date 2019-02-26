Імпортоване з Білорусі вугілля не видобувається на окупованих територіях Донбасу - Насалик

"Це може бути реекспорт з Росії, але одне можу сказати точно - це не з ОРДЛО", - сказав Насалик.

Раніше білоруське відділення "Радіо Свобода" опублікувало статтю, в якій зазначалося, що торік Україна в сотні разів збільшила імпорт антрацитового вугілля з Білорусі, яке в цій країні не видобувається.



Видання припустило, що вугілля, яке Україна імпортувала з Білорусі, було видобуте на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.



Як повідомляв УНН, на Луганщині оголосили підозру групі осіб за незаконний видобуток вугілля.