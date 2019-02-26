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Імпортоване з Білорусі вугілля не видобувається на окупованих територіях Донбасу - Насалик

Імпортоване з Білорусі вугілля не видобувається на окупованих територіях Донбасу - Насалик

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Вугілля, яке Україна імпортувала з Білорусі в 2018 році, не видобувалося на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Про це журналістам заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, передає УНН. 

"Це може бути реекспорт з Росії, але одне можу сказати точно - це не з ОРДЛО", - сказав Насалик.

Раніше білоруське відділення "Радіо Свобода" опублікувало статтю, в якій зазначалося, що торік Україна в сотні разів збільшила імпорт антрацитового вугілля з Білорусі, яке в цій країні не видобувається.

Видання припустило, що вугілля, яке Україна імпортувала з Білорусі, було видобуте на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Як повідомляв УНН, на Луганщині оголосили підозру групі осіб за незаконний видобуток вугілля

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