Імпортоване з Білорусі вугілля не видобувається на окупованих територіях Донбасу - Насалик
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Вугілля, яке Україна імпортувала з Білорусі в 2018 році, не видобувалося на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Про це журналістам заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, передає УНН.
"Це може бути реекспорт з Росії, але одне можу сказати точно - це не з ОРДЛО", - сказав Насалик.
Раніше білоруське відділення "Радіо Свобода" опублікувало статтю, в якій зазначалося, що торік Україна в сотні разів збільшила імпорт антрацитового вугілля з Білорусі, яке в цій країні не видобувається.
Видання припустило, що вугілля, яке Україна імпортувала з Білорусі, було видобуте на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.
Як повідомляв УНН, на Луганщині оголосили підозру групі осіб за незаконний видобуток вугілля.