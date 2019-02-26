Импортируемый из Беларуси уголь не добывается на оккупированных территориях Донбасса - Насалик
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Угля, Украина импортировала из Беларуси в 2018 году, не добывалось на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом журналистам заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, передает УНН.
"Это может быть реэкспорт из России, но одно могу сказать точно - это не из ОРДЛО", - сказал Насалик.
Ранее белорусское отделение "Радио Свобода" опубликовало статью, в которой отмечалось, что в прошлом году Украина в сотни раз увеличила импорт антрацитового угля из Беларуси, который в этой стране не добывается.
Издание предположило, что уголь, который Украина импортировала из Беларуси, было добытый на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Как сообщал УНН, в Луганской области объявили подозрение группе лиц за незаконную добычу угля.