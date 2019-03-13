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ДФС відправила на перевірку 395 сертифікатів вугілля з Росії та Казахстану

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. З початку минулого року Державна фіскальна служба України відправила на перевірку 395 сертифікатів вугілля із Російської Федерації та Республіки Казахстан, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

ДФС відправила на перевірку 395 сертифікатів вугілля з Росії та Казахстану

Як зазначає видання, за минулий рік та перші 2 місяці цього року митницями ДФС було направлено на перевірку до уповноважених органів зарубіжних країн 395 сертифікатів про походження вугільної продукції з Росії та Казахстану.

Зазначається, що країною походження товару вважається та країна, на території якої товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до Митного кодексу.
"Частиною другою статті 43 Митного кодексу України встановлено, що країна походження товару заявляється (декларується) органу доходів і зборів шляхом подання оригіналів документів про походження товару", - додали у ДФС.

За інформацією відомства, станом на 1 березня 2019 року 302 сертифікати, видані компетентними службами Росії та Казахстану, отримали підтвердження достовірності.

Як повідомляв УНН, найбільше вугілля везуть в Україну з РФ.

Раніше УНН повідомляв, за словами Насалика, імпортоване з Білорусі вугілля не видобувається на окупованих територіях Донбасу.

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