ГФС и АРМА договорились о взаимодействии для эффективной работы с арестованным имуществом - Солодченко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сотрудничество Государственной фискальной службы и Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений повысит эффективность работы с арестованным имуществом. Об этом во время рабочей встречи с руководством АРМА сообщил исполняющий обязанности руководителя ГФС Сергей Солодченко, передает УНН со ссылкой на официальный сайт службы.
"Взаимодействие с фискальной службой, которая в рамках своей деятельности имеет дело с арестованным имуществом, должно максимально способствовать эффективной работе АРМА с этими активами. Это поможет более качественно и, самое главное - своевременно, осуществлять в интересах государства управления движимым и недвижимым имуществом, другими активами, арестованными решениями судов в уголовных производствах", - заявил Солодченко.
Во время встречи, АРМА и ГФС также договорились после завершения карантина проводить расширенные селекторные совещания с привлечением представителей центрального аппарата и территориальных органов ведомств.