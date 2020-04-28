ДФС та АРМА домовились про взаємодію задля ефективної роботи з арештованим майном - Солодченко

“Взаємодія з фіскальною службою, яка в рамках своєї діяльності має справу з арештованим майном, повинна максимально сприяти ефективній роботі АРМА з цими активами. Це допоможе більш якісно та, найголовніше — своєчасно, здійснювати в інтересах Держави управління рухомим та нерухомим майном, іншими активами, арештованими рішеннями судів у кримінальних провадженнях”, — заявив Солодченко.

Під час зустрічі, АРМА та ДФС також домовились після завершення карантину проводити розширені селекторні наради із залученням представників центрального апарату та територіальних органів відомств.