ГФС продолжит оформлять "евробляхи" по представленным декларациям после 22 февраля

"22 февраля все таможни ДФС будут работать до 24 часов. То есть все граждане, которые успеют подать декларацию до 24 часов, у которых не будет проблем с документами и не будет отказа со стороны таможни и которые сами не будут отзывать декларации, будут оформлены, даже если мы не успеем оформить их 22 числа - они будут оформляться в течение следующих дней", - отметил чиновник.

При этом заместитель министра финансов Сергей Верланов добавил, что до конца суток 22 февраля растаможить авто можно будет со скидкой 50%.

С 23 февраля по 23 мая будет действовать общий режим растаможки автомобилей с иностранной регистрацией - по полной ставке растаможки. И уже с 23 мая те, кто не выполнил все формальности, будут платить штраф в 170 тыс. грн.

Напомним, с 25 ноября по 19 февраля в Украине растаможили почти 124 тыс. автомобилей на иностранных номерах.