ДФС продовжить оформлювати "євробляхи" за поданими деклараціями після 22 лютого

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Подати декларацію для розмитнення автомобіля з іноземною реєстрацією за пільговим режимом можна буде до 24 години 22 лютого, проте оформлення може тривати і в наступні дні. Про це заявив в.о. заступника голови Державної фіскальної служби Віктор Кривіцький під час брифінгу, передає кореспондент УНН.