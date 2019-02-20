ДФС продовжить оформлювати "євробляхи" за поданими деклараціями після 22 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Подати декларацію для розмитнення автомобіля з іноземною реєстрацією за пільговим режимом можна буде до 24 години 22 лютого, проте оформлення може тривати і в наступні дні. Про це заявив в.о. заступника голови Державної фіскальної служби Віктор Кривіцький під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"22 лютого всі митниці ДФС будуть працювати до 24 години. Тобто всі громадяни, які встигнуть подати декларацію до 24 години, в яких не буде проблем з документами і не буде відмови з боку митниці й самі не будуть відкликати декларації, будуть оформлені, навіть якщо ми не встигнемо оформити їх 22 числа – вони будуть оформлятися протягом наступних днів", - зазначив чиновник.
При цьому заступник міністра фінансів Сергій Верланов додав, що до кінця доби 22 лютого розмитнити авто можна буде зі знижкою 50%.
З 23 лютого по 23 травня буде діяти загальний режим розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації – за повною ставкою розмитнення. І вже з 23 травня ті, хто не виконав усі формальності будуть платити штраф у 170 тис. грн.
Нагадаємо, з 25 листопада по 19 лютого в Україні розмитнили майже 124 тисячі автомобілів на іноземних номерах.