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В ГФС позволили оформлять лицензии на алкоголь и табак онлайн

Киев • УНН

 • 13659 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Вскоре украинские субъекты хозяйствования получат возможность оформлять лицензии на оптовую торговлю и производство спирта, алкогольных напитков и табачных изделий онлайн. Об этом говорится на сайте официального издания ГФС "Вестник", передает УНН.

В ГФС позволили оформлять лицензии на алкоголь и табак онлайн

Отмечается, что новая услуга заработает до конца апреля текущего года через сервис подачи заявлений в электронном виде "Единое окно".

Среди прочего, субъекты хозяйствования смогут переоформить, получить дубликат или аннулировать лицензию онлайн. Также, с помощью нового сервиса, предприниматели и производители смогут оплатить очередной платеж за лицензию.

Напомним, накануне в ЕС заявили о намерении бороться с нелегальным алкоголем в Украине. Еврокомиссия объявила о начале создания списка компаний-производителей контрафакта.

Глава совета директоров компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company Ольга Ивушкина сообщила, что официальные украинские производители алкоголя намерены поддержать европейских коллег и будут "всячески способствовать ЕС в формировании "Counterfeit and Piracy watch-list" - контрольный список "поддельных и контрафактных товаров" из Украины".

"Считаю, что это может иметь положительный эффект. Однако, помимо создания такого списка, важно привести акцизную политику нашего государства в сфере алкоголя к экономически обоснованным ставкам", - отметила эксперт.

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