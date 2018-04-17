В ГФС позволили оформлять лицензии на алкоголь и табак онлайн

Отмечается, что новая услуга заработает до конца апреля текущего года через сервис подачи заявлений в электронном виде "Единое окно".

Среди прочего, субъекты хозяйствования смогут переоформить, получить дубликат или аннулировать лицензию онлайн. Также, с помощью нового сервиса, предприниматели и производители смогут оплатить очередной платеж за лицензию.

Напомним, накануне в ЕС заявили о намерении бороться с нелегальным алкоголем в Украине. Еврокомиссия объявила о начале создания списка компаний-производителей контрафакта.

Глава совета директоров компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company Ольга Ивушкина сообщила, что официальные украинские производители алкоголя намерены поддержать европейских коллег и будут "всячески способствовать ЕС в формировании "Counterfeit and Piracy watch-list" - контрольный список "поддельных и контрафактных товаров" из Украины".

"Считаю, что это может иметь положительный эффект. Однако, помимо создания такого списка, важно привести акцизную политику нашего государства в сфере алкоголя к экономически обоснованным ставкам", - отметила эксперт.