У ДФС дозволили оформляти ліцензії на алкоголь і тютюн онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Невдовзі українські суб'єкти господарювання отримають можливість оформляти ліцензії на гуртову торгівлю та виробництво спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів онлайн. Про це йдеться на сайті офіційного видання ДФС "Вісник", передає УНН.
Зазначається, що нова послуга запрацює до кінця квітня поточного року через сервіс подання заяв у електронному вигляді “Єдине вікно”.
Серед іншого, суб’єкти господарювання матимуть можливість переоформити, отримати дублікат або анулювати ліцензію онлайн. Також, за допомогою нового сервісу, підприємці та виробники зможуть сплатити черговий платіж за ліцензію.
Нагадаємо, напередодні в ЄС заявили про намір боротися із нелегальним алкоголем в Україні. Єврокомісія оголосила про початок створення списку компаній-виробників контрафакту.
Глава ради директорів компанії-виробника алкогольної продукції Beverage Trading Company Ольга Івушкіна повідомила, що офіційні українські виробники алкоголю мають намір підтримати європейських колег і будуть “всіляко сприяти ЄС у формуванні "Counterfeit and Piracy watch-list“ — контрольного списку "підроблених і контрафактних товарів" з України”.
“Вважаю, що це може мати позитивний ефект. Однак, крім створення такого списку, важливо привести акцизну політику нашої держави в сфері алкоголю до економічно обґрунтованих ставок”, — зазначила експерт.