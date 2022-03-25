Некоторые оккупанты пытаются донести правду до "зомбированных" родственников в рф: СБУ перехватила телефонный разговор рашиста

Детали

На перехваченных пленках слышно, как путинский вояка пытается убедить свою мать, что в Украине нет ядерного оружия, нет секретных лабораторий, где разработали вирус, от которого умирает скот в рф, и не разрабатывали коронавирус.

Но его мать отказывается в это верить: "Вы настолько политически неподготовлены все, что хочется приехать и пиз*юлей вам всем дать!".

Когда оккупант пытается объяснить ей, что в Украине нет и нацистского геноцида, то в ответ получает пропагандистскую тираду: "Мы не защищаем никого там. Мы границы защищаем, чтоб там не поставили атомное оружие америкосы. Знаешь?"

"Интересно, сколько еще 200-х "посылок" надо получить русским матерям, чтобы они ценили жизнь сыновей больше, чем эфемерные идеалы кремлевской пропаганды? В конце концов, это вопрос времени. Потому что мы и в дальнейшем будем организовывать им 200-е "аргументы", - отмечают в СБУ.

Дополнение

В СБУ сообщали, что на третью неделю войны против Украины даже "мирная" категория россиян начинает осознавать последствия путинской “спецоперации”.