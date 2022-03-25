Деякі окупанти намагаються донести правду до "зомбованих" родичів у рф: СБУ перехопила телефонну розмову рашиста
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Деякі російські окупанти "прозріли" на війні в Україні і намагаються донести правду до "зомбованих" родичів у росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на перехоплену СБУ телефонну розмову рашиста з матір'ю, яку перехопила СБУ.
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На перехоплених плівках чути, як путінський вояка намагається переконати свою матір, що в Україні: немає ядерної зброї, немає секретних лабораторій, де розробили вірус, від якого помирає худоба в рф, і не розробляли коронавірус.
Але його матір відмовляється в це вірити: "Вы настолько политически неподготовлены все, что хочется приехать и пиз*юлей вам всем дать!".
Коли окупант намагається пояснити їй, що в Україні немає і нацистського геноциду, то у відповідь отримує пропагандистську тираду: "Мы не защищаем никого там. Мы границы защищаем, чтоб там не поставили атомное оружие америкосы. Знаешь?"
"Цікаво, скільки ще 200-х "посилок" треба отримати російським матерям, аби вони цінували життя синів більше, ніж ефемерні ідеали кремлівської пропаганди? Зрештою, це питання часу. Бо ми і надалі будемо організовувати їм 200-ті "аргументи"", - зазначають в СБУ.
Доповнення
В СБУ повідомляли, що на третій тиждень війни проти України навіть "мирна" категорія росіян починає усвідомлювати наслідки путінської “спецоперації”.