Некоторые более чем на 6 часов: после вражеской атаки в пути до сих пор задерживаются более 40 поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В пути до сих пор задерживаются 42 пассажирских поезда, после вражеской атаки накануне, сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.
Энергоснабжение на всех главных участках возобновилось, постепенно стабилизируется движение пассажирских поездов, указали в компании.
Цитата
"По состоянию на 10:00 24 рейса Укрзализныци следуют с задержками свыше часа, 18 рейсов задерживаются в пределах часа. 23 поезда продолжают курсировать по графику. Ни один поезд дальнего сообщения не отменен", - отметили в УЗ.
Детали
Наибольшие задержки сейчас наблюдаются в следующих рейсах:
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- №37/38 Запорожье — Киев (+6 ч 21 мин);
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- №91/92 Харьков — Одесса (+6 часов);
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- №191/192 Краматорск — Одесса (+6 ч);
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- №3/4 Запорожья — Ужгород (+5 ч 37 мин);
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- №31/32 Запорожье — Перемышль (+4 ч);
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- №131/132 Днепр — Львов (+3 ч 43 мин);
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- №37/38 Киев — Запорожье (+3 ч 10 мин);
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- №715/716 Перемышль — Киев (+3 ч 08 мин);
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- №1/2 Харьков — Ивано-Франковск (+3 ч. 03 мин);
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- №65/66 Умань — Харьков (+2 ч 26 мин);
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- №119/120 Запорожье — Львов (+2 ч 20 мин);
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- №275/276 Киев — Запорожье (+1 ч 40 мин);
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- №45/46 Харьков —Ужгород (+1 ч 36 мин);
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- №32519/32520 Вена — Киев (+1 ч 32 мин);
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- №85/86 Запорожье — Львов (+1 ч 24 мин);
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- №749/750 Ужгород — Киев (+1 ч 21 мин);
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- №23/24 Киев — Хелм (+1 ч 10 мин);
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- №93/94 Харьков — Хелм (+1 ч 09 мин);
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- №87/88 Запорожье — Ковель (+1 ч 09 мин);
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- №3/4 Ужгород — Запорожье (+1 ч 06 мин);
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- №5/6 Рахов — Запорожья (+1 ч 03 мин);
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- №41/42 Днепр — Трускавец (+55 мин);
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- №53/54 Одесса — Днепр (+53 мин);
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- №129/130 Кременчуг — Ворохта (+45 мин);
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- №149/150 Полтава — Черновцы (+45 мин);
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- №21/22 Харьков — Трускавец (+42 мин);
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- №119/120 Львов — Запорожье (+33 мин);
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- №31/32 Перемышль — Запорожья (+33 мин);
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Учитывая отставание поездов от графика и для удобства пассажиров на маршрутах №712 Киев — Краматорск и №732 Киев — Днепр, как сообщается, скоростные поезда Интерсити были заменены на поезда со спальными вагонами.
Киевская кольцевая электричка курсирует по графику, добавили в УЗ.
Также сообщается, что более 650 пассажиров было принято за ночь на Киевском вокзале из поездов, подвергшихся вынужденной задержке из-за вражеских обстрелов и обесточивания.
Дополнение
Российские захватчики 16 декабря нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Всего враг выпустил 98 ракет и произвел более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Из-за вызванного врагом обесточивания произошли задержки поездов в пути.