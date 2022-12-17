Деякі на понад 6 годин: після ворожої атаки у дорозі досі затримуються понад 40 поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У дорозі досі затримуються 42 пасажирські поїзди, після ворожої атаки напередодні, повідомили в Укрзалізниці, пише УНН.
Енергопостачання на усіх головних дільницях відновили, поступово стабілізується рух пасажирських поїздів, вказали в компанії.
Цитата
"Станом на 10:00 24 рейсів Укрзалізниці прямують із затримками понад годину, 18 рейсів затримуються в межах години. 23 поїздів продовжують курсувати за графіком. Жодного поїзда далекого сполучення не скасовано", - зазначили в УЗ.
Деталі
Найбільші затримки зараз спостерігаються в таких рейсів:
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- №37/38 Запоріжжя — Київ (+6 год 21 хв);
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- №91/92 Харків — Одеса (+6 годин);
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- №191/192 Краматорськ — Одеса (+6 год);
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- №3/4 Запоріжжя — Ужгород (+5 год 37 хв);
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- №31/32 Запоріжжя — Перемишль (+4 год);
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- №131/132 Дніпро — Львів (+3 год 43 хв);
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- №37/38 Київ — Запоріжжя (+3 год 10 хв);
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- №715/716 Перемишль — Київ (+3 год 08 хв);
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- №1/2 Харків — Івано-Франківськ (+3 год 03 хв);
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- №65/66 Умань — Харків (+2 год 26 хв);
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- №119/120 Запоріжжя — Львів (+2 год 20 хв);
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- №275/276 Київ — Запоріжжя (1 год 40 хв);
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- №45/46 Харків — Ужгород (+1 год 36 хв);
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- №32519/32520 Відень — Київ (+1 год 32 хв);
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- №85/86 Запоріжжя — Львів (+1 год 24 хв);
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- №749/750 Ужгород — Київ (+1 год 21 хв);
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- №23/24 Київ — Хелм (+1 год 10 хв);
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- №93/94 Харків — Хелм (+1 год 09 хв);
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- №87/88 Запоріжжя — Ковель (+1 год 09 хв);
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- №3/4 Ужгород — Запоріжжя (+1 год 06 хв);
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- №5/6 Рахів — Запоріжжя (+1 год 03 хв);
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- №41/42 Дніпро — Трускавець (55 хв);
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- №53/54 Одеса — Дніпро (+53 хв);
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- №129/130 Кременчук — Ворохта (+45 хв);
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- №149/150 Полтава — Чернівці (+45 хв);
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- №21/22 Харків — Трускавець (+42 хв);
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- №119/120 Львів — Запоріжжя (+33 хв);
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- №31/32 Перемишль — Запоріжжя (+33 хв);
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Зважаючи на відставання поїздів від графіка та для зручності пасажирів на маршрутах №712 Київ — Краматорськ та №732 Київ — Дніпро, як повідомляється, швидкісні поїзди Інтерсіті було замінено на поїзди зі спальними вагонами.
Київська кільцева електричка курсує за графіком, додали в УЗ.
Також повідомляється, що понад 650 пасажирів було прийнято за ніч на Київському вокзалі з поїздів, які зазнали вимушеної затримки через ворожі обстріли та знеструмлення.
Доповнення
Російські загарбники 16 грудня завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Всього ворог випустив 98 ракет та здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Через спричинені ворогом знеструмлення сталися затримки потягів у дорозі.