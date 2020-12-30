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Некоторые мосты Киева утром стоят в пробках

Киев • УНН

 • 18792 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. По состоянию на 8:15 среды, 30 декабря, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Некоторые мосты Киева утром стоят в пробках

Так, на правом берегу Киева пробки образовались на Набережно-Крещатицкой и частично на Набережно-Луговой улицах. Незначительное осложнения движения заметны на улице Новоконстантиновской и проспекте Степана Бандеры. В пробках стоит улица Елены Телиги.

Затруднено движение по улице Александра Довженко, Дегтяревской, проспекту Победы, улицами Жилянская, Саксаганского, Вячеслава Черновола, Вадима Гетьмана, Воздухофлотским проспектом, пробки образовались на Владимирском спуске, улице Николая Гринченко, проспекте Валерия Лобановского.

На левом берегу небольшие осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектом Бажана и Романа Шухевича. Также местами затруднено движение по проспекту Освободителей, Броварским проспектом, улицей Миропольская, Харьковским шоссе.

Движение на некоторых мостах - Северном, Южном, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.

Как сообщал УНН, конец текущего и первый день 2021 года не принесет снежной погоды по всей Украине, впрочем, значительный снег ожидается в Карпатах. Температура воздуха будет достигать местами по стране даже 13 градусов тепла, морозно будет - также в горах.

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