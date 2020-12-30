Деякі мости Києва зранку стоять у заторах

Так, на правому березі Києва затори утворилися на Набережно-Хрещатицькій та частково на Набережно-Луговій вулицях. Незначне ускладнення руху помітне на вулиці Новокостянтинівській та проспекті Степана Бандери. У заторах стоїть вулиця Олени Теліги.

Ускладнено рух вулицею Олександра Довженка, Дегтярівською, проспектом Перемоги, вулицями Жилянська, Саксаганського, В’ячеслава Чорновола, Вадима Гетьмана, Повітрофлотським проспектом, затори утворились на Володимирському узвозі, вулиці Миколи Грінченка, проспекті Валерія Лобановського.

На лівому березі невеличке ускладнення руху помітне у бік правого берега проспектом Миколи Бажана та Романа Шухевича. Також місцями ускладнено рух проспектом Визволителів, Броварським проспектом, вулицею Миропільська, Харківським шосе.

Рух на деяких мостах - Північному, Південному, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега.

Як повідомляв УНН, кінець поточного і перший день 2021 року не принесе сніжної погоди по всій Україні, утім, значний сніг очікується у Карпатах. Температура повітря буде досягати місцями по країні навіть 13 градусів тепла, морозно буде - також у горах.



