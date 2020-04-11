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Девятикратный чемпион Англии заразился коронавирусом

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Легендарный футболист "Ливерпуля" Кенни Далглиш сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Об этом сообщает сайт "мерсисайдцев", передает УНН.

69-летний шотландец был доставлен в больницу 8 апреля для лечения инфекции, которая требовала введения антибиотиков. В соответствии с текущими процедурами, он был впоследствии проверен на COVID-19, несмотря на то, что раньше у него не было симптомов болезни. Однако результат теста оказался положительным, но болезнь протекает бессимптомно.

До поступления в больницу Далглиш решил добровольно самоизолироваться дольше, чем рекомендуется в период, вместе со своей семьей. Он настоятельно призвал всех следовать указаниям правительства и экспертов в предстоящие дни и недели.

Отметим, в качестве футболиста Далглиш выиграл 6 чемпионатов Англии, три Кубка европейских чемпионов, Суперкубок Европы, семь Суперкубков Англии. В качестве наставника "Ливерпуля" он приводил команду к трем чемпионским титулам в стране.

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