Дев'ятикратний чемпіон Англії заразився коронавірусом

69-річний шотландець був доставлений в лікарню 8 квітня для лікування інфекції, яка вимагала внутрішньовенного введення антибіотиків. У відповідності з поточними процедурами, він був згодом перевірений на COVID-19, незважаючи на те, що раніше у нього не було симптомів хвороби. Однак результат тесту виявився позитивним, але хвороба протікає безсимптомно.

До надходження в лікарню Далгліш вирішив добровільно самоізолюватись довше, ніж рекомендований період, разом зі своєю сім'єю. Він настійно закликав всіх дотримуватися вказівок уряду і експертів в майбутні дні і тижні.

Відзначимо, в якості футболіста Далгліш виграв 6 чемпіонатів Англії, три Кубки європейських чемпіонів, Суперкубок Європи, сім Суперкубків Англії. В якості наставника "Ліверпуля" він приводив команду до трьох чемпіонських титулів в країні.