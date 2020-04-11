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Дев'ятикратний чемпіон Англії заразився коронавірусом

Дев'ятикратний чемпіон Англії заразився коронавірусом

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Легендарний футболіст "Ліверпуля" Кенні Далгліш здав тест на коронавірус. Результат виявився позитивним. Про це повідомляє сайт "мерсисайдців", передає УНН.

69-річний шотландець був доставлений в лікарню 8 квітня для лікування інфекції, яка вимагала внутрішньовенного введення антибіотиків. У відповідності з поточними процедурами, він був згодом перевірений на COVID-19, незважаючи на те, що раніше у нього не було симптомів хвороби. Однак результат тесту виявився позитивним, але хвороба протікає безсимптомно.

До надходження в лікарню Далгліш вирішив добровільно самоізолюватись довше, ніж рекомендований період, разом зі своєю сім'єю. Він настійно закликав всіх дотримуватися вказівок уряду і експертів в майбутні дні і тижні.

Відзначимо, в якості футболіста Далгліш виграв 6 чемпіонатів Англії, три Кубки європейських чемпіонів, Суперкубок Європи, сім Суперкубків Англії. В якості наставника "Ліверпуля" він приводив команду до трьох чемпіонських титулів в країні.

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