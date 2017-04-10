Девять украинцев примут участие в чемпионате мира по велотреку
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Гонконге при участии украинских спортсменов 12-го апреля стартует мировое первенство по велосипедному спорту на треке среди элиты, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
На главном старте сезона украинская команда будет представлена своим мощным составом.
Заявка "сине-желтой" сборной насчитывает 9 спортсменов:
Мужчины: Андрей Винокуров, Роман Гладыш, Виталий Гринев, Тарас Шевчук.
Женщины: Любовь Басова, Татьяна Климченко, Оксана Клячина, Анна Нагорная, Елена Старикова.
Заметим, что соревнования продлятся до 16 апреля.
Справка УНН: последний раз сборная Украины выиграла медаль чемпионатов мира по велосипедному спорту на треке в Манчестере (2008) - "серебро" в командном женской гонке преследования.
Как сообщал УНН, украинец А.Винокуров завоевал "серебро" на этапе Кубка мира по велотреку.