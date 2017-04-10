Дев'ять українців візьмуть участь в чемпіонаті світу з велотреку

На найголовнішому старті сезону українська команда буде представлена своїм потужним складом.

Заявка "синьо-жовтої" збірної нараховує 9 спортсменів:

Чоловіки: Андрій Винокуров, Роман Гладиш, Віталій Гринів, Тарас Шевчук.

Жінки: Любов Басова, Тетяна Клімченко, Оксана Клячіна, Анна Нагірна, Олена Старікова.

Зауважимо, що змагання триватимуть до 16 квітня.

Довідка УНН: востаннє збірна України вигравала медаль чемпіонатів світу з велосипедного спорту на треку у Манчестері (2008) – "срібло" у командній жіночій гонці переслідування.

Як повідомляв УНН, українець А.Винокуров виборов "срібло" на етапі Кубка світу з велотреку.