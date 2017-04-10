Дев'ять українців візьмуть участь в чемпіонаті світу з велотреку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Гонконзі за участі українських спортсменів 12-го квітня стартуватиме світова першість з велосипедного спорту на треку серед еліти, передає УНН з посиланням на НОК України.
На найголовнішому старті сезону українська команда буде представлена своїм потужним складом.
Заявка "синьо-жовтої" збірної нараховує 9 спортсменів:
Чоловіки: Андрій Винокуров, Роман Гладиш, Віталій Гринів, Тарас Шевчук.
Жінки: Любов Басова, Тетяна Клімченко, Оксана Клячіна, Анна Нагірна, Олена Старікова.
Зауважимо, що змагання триватимуть до 16 квітня.
Довідка УНН: востаннє збірна України вигравала медаль чемпіонатів світу з велосипедного спорту на треку у Манчестері (2008) – "срібло" у командній жіночій гонці переслідування.
Як повідомляв УНН, українець А.Винокуров виборов "срібло" на етапі Кубка світу з велотреку.