Девять украинцев попали в европейский рейтинг Forbes Under 30 - 2021
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Американское издание Forbes включило 9 украинцев в список 30 самых успешных предпринимателей Европы в возрасте до 30 лет. Полный список опубликован на сайте издания, передает УНН.
Детали
Большинство представителей Украины отмечены в разделе "Технологии" списка Forbes.
В частности, издание отметило Лизу Дзюбу (29 лет) и Ахмеда Сулеймана (29 лет) авторов сервиса Flawless App, используемого при создании мобильных приложений.
В список попали Ярослав Бойко (28 лет), Денис Дмитренко (29 лет) и Роман Могильный (29 лет) соучредители приложения Reface, которое заменяет лицо на фото или видео с сохранением мимики с помощью искусственного интеллекта.
Также в список включили Инну Заименко (29 лет) - основательницу A-Labisider, приложения с прямыми ссылками на лаборатории и алгоритмическим поиском их в литературе.
К категорию "Искусство" вошла Ольга Кравченко из Киева, которая вместе с Кейтлин Фриц основала стартап Musemio, который использует виртуальную реальность для образования детей в сфере культуры.
В категорию "Социальное влияние" попал Федор Сердюк (25 лет) - соучредитель проекта Fast, который учит людей навыкам оказания первой помощи.
В категории "Финансы" отмечен Сергей Герасимович, основатель EZ Blockchain, занимающейся разработкой инфраструктуры для блокчейна.
В Forbes отмечают, что средний возраст всех участников списка - 27 лет. 67% участников являются учредителями или соучредителями бизнеса. Совокупно они смогли привлечь больше 1 млрд долларов инвестиций.
78% участников списка признали, что молодой возраст дает им преимущество в их бизнесе.
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