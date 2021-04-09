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Дев'ять українців потрапили до європейського рейтингу Forbes Under 30 - 2021

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Американське видання Forbes включило 9 українців у список 30 найбільш успішних підприємців Європи у віці до 30 років. Повний список опублікований на сайті видання, передає УНН.

Деталі

Більшість представників України відзначені в розділі "Технології" списку Forbes.

Зокрема, видання зазначило Лізу Дзюбу (29 років) і Ахмеда Сулеймана (29 років) авторів сервісу Flawless App, використовуваного при створенні мобільних додатків.

У список потрапили Ярослав Бойко (28 років), Денис Дмитренко (29 років) і Роман Могильний (29 років) співзасновники додатку Reface, яке замінює особу на фото або відео зі збереженням міміки за допомогою штучного інтелекту.

Також в список включено Інну Заіменко (29 років) - засновницю A-Labisider, додатку з прямими посиланнями на лабораторії і алгоритмічним пошуком їх в літературі.

До категорії "Мистецтво" увійшла Ольга Кравченко з Києва, яка разом із Кейтлін Фріц заснувала стартап Musemio, котрий використовує віртуальну реальність для освіти дітей у сфері культури.

У категорію "Соціальний вплив" потрапив Федір Сердюк (25 років) - співзасновник проекту Fast, який навчає людей навичкам надання першої допомоги.

У категорії "Фінанси" відзначений Сергій Герасимович, засновник EZ Blockchain, що займається розробкою інфраструктури для блокчейна.

У Forbes відзначають, що середній вік усіх учасників списку - 27 років. 67% учасників є засновниками або співзасновниками бізнесу. Сукупно вони змогли залучити більше 1 млрд доларів інвестицій.

78% учасників списку визнали, що молодий вік дає їм перевагу в їх бізнесі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Forbes: статки найбагатших людей світу з початку пандемії збільшилися на 1,9 трлн доларів

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