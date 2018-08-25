Дэвида Бэкхэма могут лишить водительских прав за превышение скорости
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бэкхэм может быть оштрафован или лишен водительских прав за превышение скорости. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.
Его обвиняют в превышении скорости. Полицейские Лондона зафиксировали передвижение Бекхэма со скоростью 95 км/ч при разрешенных 65 км/ч. Сам Бэкхэм свою вину отрицает. Слушания по данному делу намечены на 28 августа. В случае признания вины спортсмена его лишат водительских прав, а также заставят выплатить штраф в размере 1609 фунтов стерлингов (примерно 207 тысяч долларов – ред.).
Напомним, суд в Нью-Йорке приговорил бывшего президента Бразильской конфедерации футбола Хосе Марию Марина к четырем годам тюрьмы в результате разбирательств по делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА).