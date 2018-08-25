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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Дэвида Бэкхэма могут лишить водительских прав за превышение скорости

Киев • УНН

 • 12148 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бэкхэм может быть оштрафован или лишен водительских прав за превышение скорости. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

Дэвида Бэкхэма могут лишить водительских прав за превышение скорости

Его обвиняют в превышении скорости. Полицейские Лондона зафиксировали передвижение Бекхэма со скоростью 95 км/ч при разрешенных 65 км/ч. Сам Бэкхэм свою вину отрицает. Слушания по данному делу намечены на 28 августа. В случае признания вины спортсмена его лишат водительских прав, а также заставят выплатить штраф в размере 1609 фунтов стерлингов (примерно 207 тысяч долларов – ред.).

Напомним, суд в Нью-Йорке приговорил бывшего президента Бразильской конфедерации футбола Хосе Марию Марина к четырем годам тюрьмы в результате разбирательств по делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА).

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