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Девіда Бекхема можуть позбавити водійських прав за перевищення швидкості

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем може бути оштрафований або позбавлений водійських прав за перевищення швидкості. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.

Девіда Бекхема можуть позбавити водійських прав за перевищення швидкості

Його звинувачують в перевищенні швидкості. Поліцейські Лондона зафіксували пересування Бекхема зі швидкістю 95 км/год при дозволених 65 км/год. Сам Бекхем свою провину заперечує. Слухання у цій справі призначено на 28 серпня. У разі визнання провини спортсмена його позбавлять водійських прав, а також змусять виплатити штраф у розмірі 1609 фунтів стерлінгів (приблизно 207 тисяч доларів - ред.).

Нагадаємо, суд у Нью-Йорку засудив колишнього президента Бразильської конфедерації футболу Хосе Марію Марина до чотирьох років в'язниці в результаті розглядів у справі про корупцію в Міжнародній федерації футболу (ФІФА).

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