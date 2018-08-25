Девіда Бекхема можуть позбавити водійських прав за перевищення швидкості
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем може бути оштрафований або позбавлений водійських прав за перевищення швидкості. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.
Його звинувачують в перевищенні швидкості. Поліцейські Лондона зафіксували пересування Бекхема зі швидкістю 95 км/год при дозволених 65 км/год. Сам Бекхем свою провину заперечує. Слухання у цій справі призначено на 28 серпня. У разі визнання провини спортсмена його позбавлять водійських прав, а також змусять виплатити штраф у розмірі 1609 фунтів стерлінгів (приблизно 207 тисяч доларів - ред.).
Нагадаємо, суд у Нью-Йорку засудив колишнього президента Бразильської конфедерації футболу Хосе Марію Марина до чотирьох років в'язниці в результаті розглядів у справі про корупцію в Міжнародній федерації футболу (ФІФА).