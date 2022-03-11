Deutsche Bank прекращает деятельность в России
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank осуждает российское вторжение в Украину и принял решение прекратить деятельность в РФ. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте конгломерата, пишет УНН.
Детали
"Как мы неоднократно заявляли, мы решительно осуждаем российское вторжение в Украину и поддерживаем правительство Германии и его союзников в защите нашей демократии и свободы", — заявили в Deutsche Bank.
С 2014 года Deutsche Bank значительно сократил свое присутствие в России.
"Как и некоторые международные партнеры, в соответствии с нашими юридическими и нормативными обязательствами, мы находимся в процессе сворачивания нашего бизнеса в России. Пока мы помогаем нашим зарубежным транснациональным клиентам в сокращении их операций, нового бизнеса в России не будет", — говорится в заявлении.
Ранее
Как писал УНН, 11 марта британская компания British American Tobacco заявила о прекращении своего присутствия в России.