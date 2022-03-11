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Deutsche Bank прекращает деятельность в России

Deutsche Bank прекращает деятельность в России

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank осуждает российское вторжение в Украину и принял решение прекратить деятельность в РФ. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте конгломерата, пишет УНН.

Детали

"Как мы неоднократно заявляли, мы решительно осуждаем российское вторжение в Украину и поддерживаем правительство Германии и его союзников в защите нашей демократии и свободы", — заявили в Deutsche Bank.

С 2014 года Deutsche Bank значительно сократил свое присутствие в России.

"Как и некоторые международные партнеры, в соответствии с нашими юридическими и нормативными обязательствами, мы находимся в процессе сворачивания нашего бизнеса в России. Пока мы помогаем нашим зарубежным транснациональным клиентам в сокращении их операций, нового бизнеса в России не будет", — говорится в заявлении.

Ранее

Как писал УНН, 11 марта британская компания British American Tobacco заявила о прекращении своего присутствия в России.

Украинские Национальные Новости

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