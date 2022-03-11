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Deutsche Bank припиняє діяльність в Росії

Deutsche Bank припиняє діяльність в Росії

Київ • УНН

 • 153466 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Найбільший фінансовий конгломерат Німеччини Deutsche Bank засуджує російське вторгнення в Україну та ухвалив рішення припинити діяльність в РФ. Про це йдеться  у заяві, опублікованій на сайті конгломерату, пише УНН.

Деталі

"Як ми неодноразово заявляли, ми рішуче засуджуємо російське вторгнення в Україну і підтримуємо уряд Німеччини та його союзників у захисті нашої демократії та свободи", — заявили в Deutsche Bank.

Зазначили що з 2014 року Deutsche Bank значно скоротив свою присутність у Росії.

"Як і деякі міжнародні партнери, відповідно до наших юридичних і нормативних зобов'язань, ми перебуваємо у процесі згортання нашого бізнесу в Росії. Поки ми допомагаємо нашим закордонним багатонаціональним клієнтам у скороченні їхніх операцій, нового бізнесу в Росії не буде", — ідеться у заяві.

Раніше

Як писав УНН, 11 березня британська компанія British American Tobacco заявила про припинення своєї присутності у Росії.

Українські Національні Новини

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