Deutsche Bank припиняє діяльність в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Найбільший фінансовий конгломерат Німеччини Deutsche Bank засуджує російське вторгнення в Україну та ухвалив рішення припинити діяльність в РФ. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті конгломерату, пише УНН.
Деталі
"Як ми неодноразово заявляли, ми рішуче засуджуємо російське вторгнення в Україну і підтримуємо уряд Німеччини та його союзників у захисті нашої демократії та свободи", — заявили в Deutsche Bank.
Зазначили що з 2014 року Deutsche Bank значно скоротив свою присутність у Росії.
"Як і деякі міжнародні партнери, відповідно до наших юридичних і нормативних зобов'язань, ми перебуваємо у процесі згортання нашого бізнесу в Росії. Поки ми допомагаємо нашим закордонним багатонаціональним клієнтам у скороченні їхніх операцій, нового бізнесу в Росії не буде", — ідеться у заяві.
Раніше
Як писав УНН, 11 березня британська компанія British American Tobacco заявила про припинення своєї присутності у Росії.