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Детективы НАБУ снимают ролики для соцсетей вместо расследования коррупции в “Укрзализныце”

Киев • УНН

 • 17979 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Временная следственная комиссия Рады по вопросам критического состояния “Укрзализныци” признала работу НАБУ неудовлетворительной и призвала в срочном порядке заняться государственными делами вместо второстепенных. Но детективы НАБУ, ответственные за направление “Укрзализныци”, продолжают заниматься чем угодно, но только не этим. На этот раз они сняли очередной ролик для соцсетей о важности электронного документооборота, сообщает УНН.

Детективы НАБУ снимают ролики для соцсетей вместо расследования коррупции в “Укрзализныце”

Видео опубликовано платформой “JustTalk”, которая в свою очередь является проектом фонда “Возрождение” Джорджа Сороса. Этот фонд спонсирует не только публичные активности, но и самих детективов НАБУ, о чем УНН писал раньше.

Видео посвящено теме электронного документооборота между судом, следствием и прокуратурой. Среди спикеров представители ВАКС, САП и НАБУ, которые полчаса обсуждали между собой важность хранения информации о расследованиях в электронных сервисах.

От имени НАБУ дискутировал в том числе детектив Денис Гюльмагомедов, который безуспешно расследовал дело “Роттердам+”, закрытое недавно САП в четвёртый раз из-за отсутствия доказательств вины и убытков.

Кроме того, именно этот детектив в прошлом году заключил меморандум с “Укрзализныцей” о совместной антикоррупционной деятельности и не “поймал” с того времени ни одного коррупционера, в отличии от СБУ и Нацполиции. Зато он был частым гостем мероприятий фонда “Возрождения”, а также читал лекции в соцсети Clubhouse

За прошлый год НАБУ и САП направили в суд всего одно дело по коррупции в “Укрзализныци”, пятилетней давности. ВСК Рады по вопросам “Укрзализныци” подтвердила, что результаты НАБУ и САП по противодействию коррупции на железной дороге — фактически “нулевые”

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