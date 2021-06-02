Детективи НАБУ знімають ролики для соцмереж замість розслідування корупції в "Укрзалізниці"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Тимчасова слідча комісія Ради з питань критичного стану "Укрзалізниці" визнала роботу НАБУ незадовільною і закликала в терміновому порядку зайнятися державними справами замість другорядних. Але детективи НАБУ, відповідальні за напрямок "Укрзалізниці", продовжують займатися чим завгодно, але тільки не цим. На цей раз вони зняли черговий ролик для соцмереж про важливість електронного документообігу, повідомляє УНН.
Відео опубліковане платформою "JustTalk", яка в свою чергу є проектом фонду "Відродження" Джорджа Сороса. Цей фонд спонсорує не тільки публічні активності, а й самих детективів НАБУ, про що УНН писав раніше .
Відео присвячено темі електронного документообігу між судом, слідством і прокуратурою. Серед спікерів представники ВАКС, САП і НАБУ, які півгодини обговорювали між собою важливість зберігання інформації про розслідування в електронних сервісах.
Від імені НАБУ дискутував в тому числі детектив Денис Гюльмагомедов, який безуспішно розслідував справу "Роттердам +", закриту недавно САП в четвертий раз через відсутність доказів провини і збитків.
Крім того, саме цей детектив в минулому році уклав меморандум з "Укрзалізницею" про спільну антикорупційну діяльність і не "зловив" з того часу жодного корупціонера, на відміну від СБУ і Нацполіції. Зате він був частим гостем заходів фонду "Відродження", а також читав лекції в соцмережі Clubhouse.
За минулий рік НАБУ і САП направили в суд лише одну справу по корупції в "Укрзалізниці", п'ятирічної давності. ТСК Ради з питань "Укрзалізниці" підтвердила, що результати НАБУ і САП з протидії корупції на залізниці - фактично "нульові".