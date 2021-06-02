Детективи НАБУ знімають ролики для соцмереж замість розслідування корупції в "Укрзалізниці"

Відео опубліковане платформою "JustTalk", яка в свою чергу є проектом фонду "Відродження" Джорджа Сороса. Цей фонд спонсорує не тільки публічні активності, а й самих детективів НАБУ, про що УНН писав раніше .

Відео присвячено темі електронного документообігу між судом, слідством і прокуратурою. Серед спікерів представники ВАКС, САП і НАБУ, які півгодини обговорювали між собою важливість зберігання інформації про розслідування в електронних сервісах.

Від імені НАБУ дискутував в тому числі детектив Денис Гюльмагомедов, який безуспішно розслідував справу "Роттердам +", закриту недавно САП в четвертий раз через відсутність доказів провини і збитків.

Крім того, саме цей детектив в минулому році уклав меморандум з "Укрзалізницею" про спільну антикорупційну діяльність і не "зловив" з того часу жодного корупціонера, на відміну від СБУ і Нацполіції. Зате він був частим гостем заходів фонду "Відродження", а також читав лекції в соцмережі Clubhouse.

За минулий рік НАБУ і САП направили в суд лише одну справу по корупції в "Укрзалізниці", п'ятирічної давності. ТСК Ради з питань "Укрзалізниці" підтвердила, що результати НАБУ і САП з протидії корупції на залізниці - фактично "нульові".