Детективы БЭБ осуществляют досудебное расследование в отношении 1xBet – Мельник

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Цитата

“Сейчас отделом детективов по защите экономики в сфере виртуальных активов Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам осуществления незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр без лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности по организации и проведения азартных игр, проводимых в сети интернет, а также фактом уклонения должностными лицами упомянутого в обращениях субъекта хозяйствования (ООО “Твоя беттинговая компания”, - ред.) от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах”, – сообщил Мельник.

Контекст

“Твоя беттинговая компания” ранее имела лицензии для проведения и организации букмекерской деятельности и азартных игр казино в сети интернет под брендом 1xBet.



В сентябре Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей аннулировала эти лицензии из-за сотрудничества руководителей “ТБК” с россией. Несмотря на это, компания продолжает свою работу - все сайты-зеркала 1xBet доступны для украинских игроков: на них можно ставить ставки, играть в онлайн-казино и игры.

Кроме того, россияне, причастные к созданию 1xBet – Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, как и сама 1xBet – до сих пор не попали в санкционный список Украины.