Детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування стосовно 1xBet – Мельник

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стали відомі подробиці стосовно суду щодо ліцензій букмекерської контори 1xBet

Цитата

“У цей час відділом детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі інтернет, а також фактом ухилення службовими особами згаданого у зверненнях суб’єкта господарювання (ТОВ “Твоя беттінгова компанія”, - ред.) від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в особливо великих розмірах”, - повідомив Мельник.

Контекст

“Твоя беттінгова компанія” раніше мала ліцензії для проведення та організації букмекерської діяльності і азартних ігор казино в мережі інтернет під брендом 1xBet.



У вересні Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала ці ліцензії через співпрацю керівників “ТБК” з росією. Попри це, компанія продовжує свою роботу - всі сайти-дзеркала 1xBet доступні для українських гравців: на них можна ставити ставки, грати в онлайн-казино та ігри.

Окрім того, росіяни, які причетні до створення 1xBet - Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін, як і сама 1xBet - і досі не потрапили до санкційного списку України.