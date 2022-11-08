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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування стосовно 1xBet – Мельник

Детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування стосовно 1xBet – Мельник

Київ • УНН

 • 371688 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Детективи Бюро економічної безпеки здійснюють досудове розслідування за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор без ліцензії ТОВ “Твоя беттінгова компанія”, яка працює в Україні під брендом 1xBet. Про це у відповідь на запит УНН повідомив директор БЕБ Вадим Мельник. Він наголосив – розслідування проводиться також за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами “ТБК”.

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Цитата

“У цей час відділом детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі інтернет, а також фактом ухилення службовими особами згаданого у зверненнях суб’єкта господарювання (ТОВ “Твоя беттінгова компанія”, - ред.) від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в особливо великих розмірах”, - повідомив Мельник.

Контекст

“Твоя беттінгова компанія” раніше мала ліцензії для проведення та організації букмекерської діяльності і азартних ігор казино в мережі інтернет під брендом 1xBet.

У вересні Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала ці ліцензії через співпрацю керівників “ТБК” з росією. Попри це, компанія продовжує свою роботу - всі сайти-дзеркала 1xBet доступні для українських гравців: на них можна ставити ставки, грати в онлайн-казино та ігри.

Окрім того, росіяни, які причетні до створення 1xBet - Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін, як і сама 1xBet - і досі не потрапили до санкційного списку України.

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