Десять боевиков задержали на блокпостах Донецкой области за неделю

Так, благодаря системе блокпостов были разысканы и задержаны 10 участников незаконных вооруженных формирований.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по ст.260 (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Кроме того, полицейские Торецка остановили на блокпосту машину, начиненную боеприпасами, а также было установлено 11 лиц, которые поддерживали связь с террористами.