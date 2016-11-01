Десятьох бойовиків затримали на блокпостах Донеччини за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Минулого тижня правоохоронці затримали на блокпостах в Донецькій області десятьох учасників незаконних збройних формувань, за всіма фактами відкриті кримінальні провадження. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
Так, завдяки системі блокпостів були розшукані та затримані 10 учасників незаконних збройних формувань.
За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ст.260 (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України. Її санкції передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Окрім того, поліцейські Торецька зупинили на блокпості автівку, начинену боєприпасами, а також було встановлено 11 осіб, які підтримували зв’язок із терористами.