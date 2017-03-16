Десятки участников "Маршей недармоедов" задержали в Беларуси

В разрешенном властями марше, который прошел в среду в Минске, приняли участие около двух тысяч человек. Аналогичные, но несанкционированные акции прошли в Могилеве и Гродно с участием нескольких сотен человек.

Как сообщают правозащитники, в столице Беларуси задержаны около 40 человек. По некоторым данным, правоохранители применили слезоточивый газ.

Также незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании восьми человек в Могилеве и еще нескольких - в Гродно.



Напомним, протесты против декрета президента Александра Лукашенко "О предотвращении социального иждивенчества", предусматривающего введение налога на неработающих граждан, не утихают в Беларуси уже целый месяц.

10 марта после акции протеста суд арестовал на 15 суток главу движения "За свободу" Юрия Губаревича и лидера Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько. 12 марта был также задержан один из лидеров христианских демократов Павел Северинец.