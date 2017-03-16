Десятки учасників "Маршів недармоїдів" затримали в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Білоруські правоохоронці затримали десятки учасників протестних “Маршів недармоїдів” у кількох містах країни, передає УНН із посиланням на ВВС.
У дозволеному владою марші, який пройшов у середу в Мінську, взяли участь близько двох тисяч осіб. Аналогічні, але несанкціоновані акції відбулися в Могильові і Гродно за участю кілька сотень людей.
Як повідомляють правозахисники, у столиці Білорусі затримано близько 40 осіб. За деякими даними, правоохоронці застосували сльозогінний газ.
Також незареєстрований правозахисний центр "Весна" повідомив про затримання восьми людей у Могильові і ще кількох – у Гродно.
Нагадаємо, протести проти декрету президента Олександра Лукашенка "Про запобігання соціальному утриманству", який передбачає запровадження податку на непрацюючих громадян, не вщухають у Білорусі вже цілий місяць.
10 березня після акції протесту суд заарештував на 15 діб голову руху "За свободу" Юрія Губаревича та лідера Об'єднаної громадянської партії Анатолія Лебедька. 12 березня був також затриманий один із лідерів християнських демократів Павло Северинець.