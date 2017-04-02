Крестный Ход прошел в Тернополе
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Тернополе в 15.00 в Архикафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы прошла архиерейская Божественная Литургия, которую возглавил высоко преосвященный митрополит Василий Семенюк. После Литургии, 16.00 от Кафедры начался Крестный ход. Как сообщает с места события корреспондент УНН, около 10 тыс. Мирян прошли по улицам города.
Маршрут Крестного хода проходил по улицам: Патриарха Иосифа Слепого-Русская-бульвар Тараса Шевченко-Тетаральнйы площадь-Грушевского-Замковая-площадь Свободы-Катедра, около 3-х часов.
В организации Крестного пути помогали более ста волонтеров. Миряне несли деревянный крест длиной около 5 м и весом около 100 кг.
Ход останавливался на 14 станциях. Крест передвалы по очереди родным погибших в АТО, переселенцам с востока, волонтерам и бойцам АТО. Участие в Крестном ходе приняли более 200 священнослужителей УГКЦ.
Напомним, 2 апреля флешмоб с участием детей "дождя" прошел в Тернополе .