Крестный Ход прошел в Тернополе

Маршрут Крестного хода проходил по улицам: Патриарха Иосифа Слепого-Русская-бульвар Тараса Шевченко-Тетаральнйы площадь-Грушевского-Замковая-площадь Свободы-Катедра, около 3-х часов.

В организации Крестного пути помогали более ста волонтеров. Миряне несли деревянный крест длиной около 5 м и весом около 100 кг.

Ход останавливался на 14 станциях. Крест передвалы по очереди родным погибших в АТО, переселенцам с востока, волонтерам и бойцам АТО. Участие в Крестном ходе приняли более 200 священнослужителей УГКЦ.

Напомним, 2 апреля флешмоб с участием детей "дождя" прошел в Тернополе .