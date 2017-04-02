Хресна Хода пройшла у Тернополі
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Тернополі о 15.00 в Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці відбудулася архієрейська божественна Літургія, яку очолив високо преосвященний митрополит Василій Семенюк. Опісля Літургії, 16.00 від Катедри розпочався Хресний хід. Як повідомляє з місця події кореспондент УНН, близько 10 тис. мирян пройшли вулицями міста.
Маршрут Хресної ходи проходив вулицями: Патріарха Йосипа Сліпого-Руська-бульвар Тараса Шевченка-Тетаральнйи майдан-Грушевського-Замкова-майдан Волі-Катедра, близько 3-х годин.
В організації Хресної дороги допомагали більше ста волонтерів. Миряни несли дерев’яний хрест завдовжки близько 5 м, вага хреста близько 100 кг.
Хода зупинялась на 14 станціях. Хрест передвали по черзі- рідним загиблих в АТО, переселенцям зі сходу, волонтерам і бійцям АТО. Участь у Хресній ході взяли понад 200 священнослужителів УГКЦ.
Нагадаємо, 2 квітня флешмоб за участі дітей “дощу” пройшов у Тернополі.