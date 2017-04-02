Хресна Хода пройшла у Тернополі

Маршрут Хресної ходи проходив вулицями: Патріарха Йосипа Сліпого-Руська-бульвар Тараса Шевченка-Тетаральнйи майдан-Грушевського-Замкова-майдан Волі-Катедра, близько 3-х годин.

В організації Хресної дороги допомагали більше ста волонтерів. Миряни несли дерев’яний хрест завдовжки близько 5 м, вага хреста близько 100 кг.

Хода зупинялась на 14 станціях. Хрест передвали по черзі- рідним загиблих в АТО, переселенцям зі сходу, волонтерам і бійцям АТО. Участь у Хресній ході взяли понад 200 священнослужителів УГКЦ.

Нагадаємо, 2 квітня флешмоб за участі дітей “дощу” пройшов у Тернополі.